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Общество25 июня 2022 10:54

Фото Заельцовского парка после открытия в Новосибирске показали посетители

Торжественное мероприятие состоялось в преддверии Дня города
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Фото Заельцовского парка после открытия в Новосибирске показали посетители.

Фото Заельцовского парка после открытия в Новосибирске показали посетители.

Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске 25 июня после реконструкции открыли Заельцовский парк. Корреспондент КП-Новосибирск побывал там. Публикуем яркие снимки преобразившегося парка.

После обновления парк преобразился.

После обновления парк преобразился.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Как сообщали власти, в парке обновили экотропы, тротуарную плитку, создали многофункциональные и детские площадки. Также там появилось сухое озеро и другие функциональные реновации. Реконструкция полностью завершится осенью.

В парке обновили экотропы, тротуарную плитку, создали многофункциональные и детские площадки.

В парке обновили экотропы, тротуарную плитку, создали многофункциональные и детские площадки.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Там установили дуплянки для птиц и домики для насекомых.

Там установили дуплянки для птиц и домики для насекомых.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Теперь, прогуливаясь по экотропам, новосибирцы смогут наблюдать за местными обитателями. Для пернатых там сделали особенные домики-дуплянки.

Ранее КП-Новосибирск писала, что на экотропах установят домики для насекомых.

Прогуливаясь по экотропам, посетители смогут наблюдать за обитателями.

Прогуливаясь по экотропам, посетители смогут наблюдать за обитателями.

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