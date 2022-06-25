Фото Заельцовского парка после открытия в Новосибирске показали посетители.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске 25 июня после реконструкции открыли Заельцовский парк. Корреспондент КП-Новосибирск побывал там. Публикуем яркие снимки преобразившегося парка.
После обновления парк преобразился.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Как сообщали власти, в парке обновили экотропы, тротуарную плитку, создали многофункциональные и детские площадки. Также там появилось сухое озеро и другие функциональные реновации. Реконструкция полностью завершится осенью.
В парке обновили экотропы, тротуарную плитку, создали многофункциональные и детские площадки.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Там установили дуплянки для птиц и домики для насекомых.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Теперь, прогуливаясь по экотропам, новосибирцы смогут наблюдать за местными обитателями. Для пернатых там сделали особенные домики-дуплянки.
Ранее КП-Новосибирск писала, что на экотропах установят домики для насекомых.
Прогуливаясь по экотропам, посетители смогут наблюдать за обитателями.
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