В Новосибирске у женщины во время продажи украли iPhone 13 Pro. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске у женщины украли iPhone 13 Pro. Произошло преступление во время сделки по продаже телефона. Инцидент попал на видео.

– Кража случилась 21 июня возле «Панорамы» на Татьяны Снежиной, 40. Заявление в полицию написано, – говорится в сообщении паблика «Инцидент Новосибирск».

На видео к посту видно, что женщина с телефоном в руках ждала потенциального покупателя. К ней быстрым шагом подошёл молодой человек в шортах. На кадрах он взял в руки телефон, сделав вид, что для осмотра. А после этого удрал вместе с ним. Потерпевшая пыталась его догнать, но ничего не вышло.

Всех, кто узнал вора на видео, просят позвонить по номеру: 8-913-010-37-70.

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