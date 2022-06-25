Под Новосибирском самосвал с щебёнкой завалился набок. Фото: "АСТ-54".
В субботу, 25 июня, под Новосибирском опрокинулся самосвал. Кадры с места инцидента появились в соцсети.
– На Разъезде Иня завалился набок самосвал Howo, перевозивший щебень, – уточнили в паблике «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, что в результате ЧП щебень высыпался на дорогу.
Подписчики паблика предположили, что у самосвала отказали тормоза.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер