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Происшествия25 июня 2022 8:42

Под Новосибирском самосвал с щебёнкой завалился набок

Об этом сообщили в соцсетях
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском самосвал с щебёнкой завалился набок. Фото: "АСТ-54".

Под Новосибирском самосвал с щебёнкой завалился набок. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 25 июня, под Новосибирском опрокинулся самосвал. Кадры с места инцидента появились в соцсети.

– На Разъезде Иня завалился набок самосвал Howo, перевозивший щебень, – уточнили в паблике «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что в результате ЧП щебень высыпался на дорогу.

Подписчики паблика предположили, что у самосвала отказали тормоза.

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