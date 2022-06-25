Под Новосибирском самосвал с щебёнкой завалился набок. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 25 июня, под Новосибирском опрокинулся самосвал. Кадры с места инцидента появились в соцсети.

– На Разъезде Иня завалился набок самосвал Howo, перевозивший щебень, – уточнили в паблике «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что в результате ЧП щебень высыпался на дорогу.

Подписчики паблика предположили, что у самосвала отказали тормоза.

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