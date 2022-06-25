В Новосибирске рядом с остановкой сбили пешехода. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 25 июня, в Новосибирске на Сибиряков-Гвардейцев сбили пешехода. Информация об этом появилась в соцсети.

– Это произошло утром рядом с остановкой «Издательство "Советская Сибирь"», – уточнили в паблике «АСТ-54».

Информацию об аварии предоставили в ГИБДД по Новосибирску. По данным ведомства, пешехода сбил парень 1997 года рождения на «Субару Форестер».

– Совершил наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход молодой человек 1999 года рождения. Его доставили в больницу, характер травм уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber