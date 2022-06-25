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Происшествия25 июня 2022 7:19

В Новосибирске рядом с остановкой сбили пешехода

Кадры с места ДТП появились в соцсети
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске рядом с остановкой сбили пешехода. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске рядом с остановкой сбили пешехода. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 25 июня, в Новосибирске на Сибиряков-Гвардейцев сбили пешехода. Информация об этом появилась в соцсети.

– Это произошло утром рядом с остановкой «Издательство "Советская Сибирь"», – уточнили в паблике «АСТ-54».

Информацию об аварии предоставили в ГИБДД по Новосибирску. По данным ведомства, пешехода сбил парень 1997 года рождения на «Субару Форестер».

– Совершил наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход молодой человек 1999 года рождения. Его доставили в больницу, характер травм уточняется.

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