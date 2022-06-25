В Новосибирске рядом с остановкой сбили пешехода. Фото: "АСТ-54".
В субботу, 25 июня, в Новосибирске на Сибиряков-Гвардейцев сбили пешехода. Информация об этом появилась в соцсети.
– Это произошло утром рядом с остановкой «Издательство "Советская Сибирь"», – уточнили в паблике «АСТ-54».
Информацию об аварии предоставили в ГИБДД по Новосибирску. По данным ведомства, пешехода сбил парень 1997 года рождения на «Субару Форестер».
– Совершил наезд на пешехода в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход молодой человек 1999 года рождения. Его доставили в больницу, характер травм уточняется.
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