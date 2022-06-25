Под Новосибирском у детсада прохожие нашли раненого птенца голубя

Под Новосибирском у детсада прохожие нашли раненого птица голубя. Фото: "Город Обь. Онлайн".

В городе Обь у входа в детский сад «Солнышко» прохожие нашли птенца голубя. По словам горожан, пернатый ранен.

– Он еле ходит, как ему помочь? – написали сибиряки в паблике «Город Обь. Онлайн».

По словам очевидцев, замученный птенчик так и сидит у входа в детсад.

Орнитолог Алексей Яновский пояснил, как можно спасти птенца:

– Это птенец обычного сизого голубя в возрасте около 10 дней. Еще зародышевый желтый пух на голове виден. Не хватило пяти или семи дней нахождения в гнезде под опекой родителей. Трогать можно. Но после этого нужно тщательно мыть руки. Лучше всего обратиться к голубеводам. Они знают, как выхаживать голубят. Голуби выкармливают потомство так называемым птичьим молоком. В пищеводе у них выделяется питательная жидкость, которой они кормят птенцов изо рта в рот. Коллега делился воспоминаниями, как в детстве он так кормил птенца ценной породы пережеванной пищей, – рассказал КП-Новосибирск учёный.

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