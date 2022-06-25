В Новосибирске на станции метро поймали мужчину, укравшего у девочки мобильник. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске на станции метро «Заельцовская» полицейские заметили подозрительного мужчину. При виде правоохранителей он занервничал, ускорил шаг и изменил направление движения. Его остановили, чтобы выяснить, почему он так себя ведёт.

– Полицейские установили, что при себе у новосибирца был телефон, который он ранее украл у девочки-подростка в Первомайском районе города. Стоимость гаджета превысила 17 тысяч рублей, – говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

На вора завели уголовное дело по статье «Кража». На время следствия новосибирец будет под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber