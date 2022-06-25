В Новосибирске на Весенней улице провалился асфальт. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске на улице Весенней у дома 18 провалился асфальт. Об этом очевидцы написали в соцсети 25 июня.
– Обрушение дорожного покрытия происходит на глазах, – рассказали в паблике «АСТ-54».
Новосибирцев случившееся не удивило. Они заявили, что такие явления характеры для всего города.
– Что же у нас за город такой, эпицентр чёрных дыр!
– Очередной портал в ад открывается, – написали горожане.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер