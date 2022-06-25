В Новосибирске на Весенней улице провалился асфальт. Фото: "АСТ-54".

В Новосибирске на улице Весенней у дома 18 провалился асфальт. Об этом очевидцы написали в соцсети 25 июня.

– Обрушение дорожного покрытия происходит на глазах, – рассказали в паблике «АСТ-54».

Новосибирцев случившееся не удивило. Они заявили, что такие явления характеры для всего города.

– Что же у нас за город такой, эпицентр чёрных дыр!

– Очередной портал в ад открывается, – написали горожане.

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