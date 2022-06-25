Депутат Терещенко на автовышке спел песню для жены в Новосибирске

Депутат Терещенко на автовышке сделал романтичное предложение жене после 19 лет брака. Фото: стоп-кадр.

В Первомайском сквере Новосибирска разыгралась романтичная история. Там на глазах прохожих и родственников мужчина на автовышке поднялся на крышу ресторана и сделал своей любимой красивое предложение. Романтиком оказался депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко. Происходящее очевидцы сняли на видео и опубликовали в соцсети.

– Я хотел бы, чтобы весь мир знал, что у меня есть самая замечательная жена на свете. С которой мы познакомились 25 лет назад в Барабинске на дискотеке. У нас родились 3 замечательных ребёнка – 2 сына и лапочка-дочка. Много лет назад в этом Первомайском сквере я принял важное решение. Что мы становимся мужем и женой. Тогда мы были студентами, я не смог тебе сделать хорошее, достойное тебя предложение, – говорит на видео романтик Терещенко. – Ты знаешь, как я отношусь к венчанию. Спустя 19 лет нашего бракосочетания я хотел бы пригласить тебя замуж. У меня есть любимая жена, есть замечательные дети. Любите женщин, любите вторых половин!

После слов о любви Терещенко спел для супруги песню. По словам депутата, к романтическому моменту он готовился долгие 10 лет.

Новосибирцы оценили поступок депутата:

– Приятные новости нашего города! Хороший и правильный пример сыновьям на будущее, – написали горожане.

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