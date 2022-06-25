Новосибирцев возмутила компания, устроившая алко-пикник на новой детской площадке. Фото: "Моя Первомайка".

В Новосибирске у дома 2/1 на улице Пришвина установили новый детский городок. Вперед ребятни туда поспешили взрослые.

– Жители радуются установке нового элемента на детской площадке. Кто-то даже празднует это мероприятие, устроив пикник под окнами, – написали в паблике «Моя Первомайка».

На кадрах к посту видно, что две мужчин разложили спиртное и закуску на скамейке на детской площадке.

Местных жителей увиденное возмутило. Они уверены, такие посиделки недопустимы и опасны там, где играют дети.

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