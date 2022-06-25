В Новосибирске водитель иномарки, пытавшийся объехать пробку, блокировал движение трамваев. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске водитель седана Kia Rio заблокировал движение трамваев. Информация об этом появилась в соцсети.
– На Сибиряков-Гвардейцев водитель седана попал в западню, пытаясь проехать по трамвайным путям, – сообщили в паблике «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, что иномарка провалилась колесами в углубление на путях.
Подписчики осудили водителя-торопыгу. А также сообщили, что в этом месте часто застревают желающие объехать пробку.
– За полторы недели это уже третий! – написали новосибирцы.
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