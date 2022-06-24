В Новосибирской области женщину отправили в колонию за неуплату алиментов ребенку

В Новосибирской области 29-летняя женщина отправится в колонию за неуплату алиментов своему ребенку.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Новосибирской области 29-летняя женщина отправится в колонию за неуплату алиментов своему ребенку. Ранее приставы уже делали сибирячке предупреждение, но его она проигнорировала.
— Судебные приставы уже неоднократно привлекали женщину к административной и уголовной ответственности. Несмотря на это должница продолжала уклоняться от своих обязательств перед несовершеннолетним ребенком, злоупотребляла алкоголем и нигде не работала, — сообщили в региональном УФССП.
В конце прошлого года суд отправил девушку на 8-месячные исправительные работы, но через несколько месяцев она перестала являться на работу. И тогда суд пересмотрел материалы уголовного дела и сменил наказание с исправительных работ на реальное лишение свободы, отправив женщину в колонию поселения на два месяца.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер