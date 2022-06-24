В Новосибирской области с начала 2022 года сбили 31 лося

С начала 2022 года водители сбили на трассах 31 лося и 14 косуль. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области с начала 2022 года водители сбили на трассах 31 лося и 14 косуль. Для сравнения, в прошлом году в регионе было зарегистрировано всего 41 ДТП с дикими животными.

— Людей, которые сбили животных, ждет наказание: сумма возмещения ущерба животному миру за сбитого лося — 80 тысяч рублей, за сбитую косулю — 40 тысяч рублей, — сообщили в минприроды.

При этом забирать с собой тушу убитого животного нельзя. По закону, оно не является бесхозным. Просто уехать с места произошедшего тоже нельзя — это будет считаться оставлением места ДТП, за что водитель может лишиться прав или даже попасть под арест.

Последний такой случай произошел совсем недавно. На Морском проспекте 26-летний водитель «Мазды» сбил лося, выскочившего на дороге. На месте работал экипаж ГИБДД.

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