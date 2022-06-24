В Каргатском районе Новосибирской области с рельс сошли два вагона

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Каргатском районе Новосибирской области между станциями Убинская — Каргат с рельс сошли два вагона грузового поезда. К счастью, они не опрокинулись.
— В результате происшествия никто не пострадал, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. — Причины события устанавливаются.
Транспортная прокуратура проверит исполнение закона о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер