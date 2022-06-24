В Каргатском районе Новосибирской области с рельс сошли два вагона

В результате происшествия никто не пострадал. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Каргатском районе Новосибирской области между станциями Убинская — Каргат с рельс сошли два вагона грузового поезда. К счастью, они не опрокинулись.

— В результате происшествия никто не пострадал, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. — Причины события устанавливаются.

Транспортная прокуратура проверит исполнение закона о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

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