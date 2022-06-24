На Первомайке в Новосибирске иномарка сбила мотоциклистку

От удара девушку отбросило на ограждение. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске «Тойота» сбила девушку на мотоцикле. Произошло ДТП вечером в пятницу, 24 июня, в Первомайском районе. Фото в сеть выложили очевидцы.

— На улице Первомайской у дома №160 девушка-мотоциклистка столкнулась с хэтчбеком Toyota Vitz. От удара девушку отбросило на металлическое ограждение, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

Напомним, что это не первое ДТП с мотоциклом за 25 июня. На левом берегу произошла аналогичная авария. 44-летний мотоциклист столкнулся с «Пежо», в результате мужчину госпитализировали.

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