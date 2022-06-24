В Новосибирске ожидается жара до +31 градуса и порывистый ветер

Жарче всего будет 25 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске на выходные ожидается жара и порывистый ветер. Жарче всего будет в субботу, 25 июня — +31 градус, а вот ветер сильнее всего будет в воскресенье и понедельник — до 15 и до 17 метров в секунду соответственно. Кроме того, в День города, 26 июня, обещают сильный дождь и грозу. Такой прогноз сделали синоптики из Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— В субботу, 25 июня, ночью будет +15…+17 градусов. Днем температура поднимется до +29…+31 градуса. В отдельных районах возможны дождь и гроза. Ветер западный 4-9 метра в секунду с порывами до 14 метров в секунду. В День города, 26 июня, ожидается теплая ночь +18…+20 градусов. Днем воздух прогреется до +28…+30 градусов. В течение суток местами будет идти сильный дождь. Ветер западный 4-9 метра в секунду с порывами до 15 метров в секунду, — рассказали синоптики. — В понедельник, ночью ожидается +16…+18 градусов. Днем — +23…+25 градусов. Местами дожди и грозы. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

По области температура воздуха в среднем будет выше на 2-3 градуса. А также будет более ветрено — до 18-20 метров в секунду.

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