Предпринимателям упростят процесс получения услуг и мер поддержки

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- Суть проекта - освободить владельцев бизнеса при обращении за услугами от обязанности самостоятельно предоставлять необходимые сведения. Иными словами, один раз документы подали, в систему загрузили, подписали их ЭЦП - и не надо каждый раз этот комплект документов собирать. Для реализации этой идеи достаточно дать согласие на получение данных, а Цифровая платформа возьмет всю информацию от министерств и ведомств через «Цифровой профиль». Это будет эффективно при предоставлении финансовой поддержки, когда запрашивается большое количество сведений, - отметил министр экономического развития Максим Решетников.

Сегодня Цифровая платформа, по словам министра, позволяет органам власти активно взаимодействовать в интересах бизнеса, продвигать цифровые возможности друг друга и информировать предпринимателей о мерах поддержки и других ведомств.

Важным направлением развития Цифровой платформы МСП.РФ является механизм контроля тех, с чьей помощью меры поддержки доводятся до бизнеса. Прежде всего, уточнил глава минэкономразвития, речь идет о банках.

- Первый и самый главный вывод: система не похожа на государственную. Когда предприниматели ее открывают, видят, что использовать удобно, визуал качественный, - добавил исполнительный директор организации «ОПОРА РОССИИ» Андрей Шубин.

СПРАВКА КП

В настоящее время Цифровая платформа - это 100 тысяч верифицированных пользователей, которым доступно 18 федеральных сервисов. Они условно делятся на несколько тематических блоков: информационный, финансовый, меры поддержки с возможностью подать онлайн-заявку, сбыт продукции и обучение. МСП.РФ также является каналом информирования о доступных бизнесу госуслугах и простых способах их получения.