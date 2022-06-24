В ордынском лесу Новосибирской области заметили лисят корсака

В ордынском лесу Новосибирской области заметили детенышей корсаков. Фото: Кадр из видео

В ордынском лесу Новосибирской области заметили детенышей корсаков. Лисята мирно играли в траве и не испугались человека.

— Замначальника отдела лесных отношений по Ордынскому лесничеству Дмитрий Вихарев встретил детёнышей корсаков. Он решил вернуться, чтобы накормить их, так как, судя по всему, находились они там без мамы, — пояснили в минприроды Новосибирской области.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как сын лесника заснял медведя у села Елбань под Новосибирском — тот бежал вдоль трассы. Заметили косолапого 22 июня в 15-20 километре у села.

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