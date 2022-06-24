Следователи начали проверку после того, как в Новосибирской области двое братьев утонули на глазах у родителей

Следователи разбираются в произошедшем. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи начали проверку после того, как недалеко от села Мальково в Новосибирской области на глазах родителей утонули двое братьев 8 и 13 лет. ЧП случилось вечером в пятницу, 24 июня. Дети отдыхали на берегу вместе с родителями, но в какой-то момент отбежали от них купаться. Когда взрослые заподозрили неладное, было уже поздно.

— Все обстоятельства произошедшего уточняются, по данному факту проводится проверка, — пояснили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

Как пояснили в областном МЧС, тела детей уже нашли.

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