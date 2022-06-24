В Новосибирске в День города закроют станцию метро «Речной вокзал»

В Новосибирске 26 июня закроют станцию метро «Речной вокзал».
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Станцию метро «Речной вокзал» в Новосибирске закроют в День города. Об этом сообщили на сайте Новосибирского метрополитена.
- В воскресенье, 26 июня, все входы и выходы со станции метро «Речной вокзал» закроются с 22:00 до 23:40, - говорится в публикации.
Причина кроется в том, что данная станция находится недалеко от Михайловской набережной, где и развернется масштабное празднование Дня города.
В метрополитене добавили, что подземка будет работать до часу ночи 27 июня.
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