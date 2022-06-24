В Новосибирске иномарка сбила 44-летнего мотоциклиста

От удара мотоцикл отлетел в дерево. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске столкнулись иномарка и мотоцикл. От удара последний отлетел в дерево. Произошло ДТП вечером в пятницу, 24 июня, в Кировском районе.

— 36-летняя женщина за рулем «Пежо» ехала по улице Немировича-Данченко и в районе дома №128 врезалась в мотоцикл «Сузуки», — рассказали в городском ГИБДД.

От удара мотоцикл опрокинулся и задел дерево, содрав на нем кору. Его водителя — 44-летнего мужчину с различными травмами госпитализировали в больницу. На месте ДТП продолжает работать экипаж ДПС, устанавливая обстоятельства произошедшего.

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