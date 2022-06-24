В Новосибирске на улице Чехова загорелся автомобиль

В Новосибирске на дороге загорелся автомобиль. Фото: стоп-кадр

В пятницу, 24 июня, прямо на дороге вспыхнул автомобиль. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

- Это произошло днем 24 июня на улице Чехова, - уточнили очевидцы.

К посту прикрепили видео, на котором водитель в панике мечется, не зная, как решить проблему. В это время языки пламени вырываются из-под капота.

Подписчики обратили внимание на то, что никто из проезжающих мимо не остановился и не предложил огнетушитель.

- И мимо все едут… - написал разочарованный интернет-пользователь.

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