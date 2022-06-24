В Новосибирске иномарка сбила 5-летнего мальчика

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске Hyundai ix55 сбил 5-летнего мальчика, когда тот перебегал дорогу. ДТП произошло вечером в пятницу, 24 июня, в Дзержинском районе.

— 38-летний водитель за рулем автомобиля Hyundai ix55 двигался со стороны улицы Авиастроителей в сторону улицы Республиканской. Напротив дома №12 по улице Авиастроителей машина сбила мальчика, который перебегал проезжую часть, — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшего в ДТП 5-летнего мальчика с различными травмами доставили в больницу.

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