В Новосибирской области двое детей утонули на глазах у родителей

В Купинском районе Новосибирской области на озере утонили двое детей — 8 и 13 лет. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Купинском районе Новосибирской области на озере утонили двое детей — 8 и 13 лет. ЧП произошло в пятницу, 24 июня, на канале между озерами Яркуль и Чаны.

— Взрослые были недалеко, дети купались одни. Через некоторое время, взрослые заподозрили неладное, потому что стало слишком тихо. Стали искать детей, обнаружили на берегу вещи. Нашли тело 8-летнего ребенка, сейчас специалистами ведутся поиски второго ребенка, — пояснили в областном МЧС.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

Напомним, накануне в Новосибирске произошла еще одна трагедия на воде: в микрорайоне «Весенний» в Первомайском районе города в реке Иня утонул 9-летний мальчик.

В областном МЧС еще раз напоминают о важности соблюдения правил безопасности на воде. Особенно внимательно родителей просят следить за детьми.

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