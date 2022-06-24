Во время спецоперации на Украине погиб 21-летний военнослужащий из Барабинска

Военнослужащий из Барабинска погиб во время спецоперации на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ходе спецоперации на Украине погиб 21-летний уроженец Барабинска Вячеслав Бельтиков. Об этом сообщили в администрации Барабинского района Новосибирской области.

- Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти, - говорится в публикации.

8 августа Вячеславу должно было исполниться 22 года.

- Прощание с Вячеславом Бельтиковым состоится 25 июня и продлится с 12:00 до 13:00. Траурная церемония пройдет в Центре культуры и досуга, который располагается по адресу город Барабинск, улица Калинина, 5, - сообщили в администрации Барабинского района.

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