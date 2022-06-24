В Новосибирске прокуратура запросила 12 лет колонии для парня, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей девушки

Прокуратура запросила 12-лет колонии для 26-летнего парня, жестоко убившего свою бывшую девушку.

В Новосибирске прокуратура запросила 12-лет колонии для 26-летнего парня, жестоко убившего свою бывшую девушку. Напомним, трагедия произошла 30 декабря 2021 года: 23-летня сибирячка возвращалась домой, а возле лифта ее поджидал бывший возлюбленный. Сначала мужчина сильно избил девушку, а потом несколько раз ударил ножом в шею, голову и грудь.

— В прениях государственный обвинитель — заместитель прокурора района просил суд назначить подсудимому наказание в виде 12 лет в колонии строгого режима, — сообщили в областной прокуратуре.

В суде состоялись прения по этому уголовному делу.

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