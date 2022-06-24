В Новосибирске службы такси рассказали, почему перестали принимать заказы

Сбой в работе такси произошел после обеда.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске в пятницу, 24 июня, перестали работать службы такси. Сбой случился после обеда.
— Написала я в техподдержку, почему ничего не работает. Мне ответили, что «сервис немного приболел, скорая техническая помощь уже спасает пациента», — рассказала КП-Новосибирск читательница.
В техподдержке сказали, что скоро устранят проблему. Фото: читательница КП-Новосибирск
Читательница прислала скриншот переписки. Судя по нему, в службе такси делают все возможно, чтобы как можно быстрее восстановить работу.
КП-Новосибирск отправила запрос в службы такси, чтобы выяснить подробности.
Напомним, что заказать такси нельзя не только через приложение, но и по телефону.
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