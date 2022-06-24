Андрей Травников обсудил инфраструктурные проекты Новосибирской области на выездном совещании с помощником Президента РФ Игорем Левитиным

Андрей Травников обсудил инфраструктурные проекты Новосибирской области Андрей Травников на выездном совещании с помощником Президента РФ Игорем Левитиным. Фото: Правительство НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил инфраструктурные проекты региона на выездном совещании с помощником Президента РФ Игорем Левитиным. Среди них – создание транспортной инфраструктуры, в том числе реализация проекта «Городская электричка», строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Кроме того, обсудили реализацию важных для области проектов – строительство нового ЛДС и развитие Промышленно-логистического парка. Работы по ним ведутся под постоянным контролем Правительства Новосибирской области.

Участвовали в мероприятии первый заместитель Председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Известно, что первый этап проекта «Городская электричка» стартовал летом 2021 года. Тогда открыли остановочную платформу «Пригородный простор», организовали движение шести электропоездов по диаметральному маршруту «Пригородный простор – Новосибирск Восточный».

– По итогам 2021 года по данному маршруту перевезено более 105 тысяч пассажиров. В период с июля 2021 года по июнь 2022 года пассажиропоток пригородных поездов проекта «Городская электричка» увеличился с 300 до 1800 пассажиров в сутки, – уточнили в правительстве.

По информации властей, «Городская электричка» станет серьезной альтернативой наземному городскому транспорту. Она свяжет прямыми и удобными маршрутами удалённые микрорайоны между собой и с центром Новосибирска. Реализация проекта проходит в 4 этапа.

– А в здании нового ледового дворца продолжаются отделочные работы, строители облицовывают плиткой лестничные площадки и марши, а в тренировочном зале на одной из стен уже появилось панно с эмблемой ХК «Сибирь». Продолжаются работы по благоустройству территории – производится отсыпка площадки и укладка асфальта, – добавили в правительстве Новосибирской области.

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