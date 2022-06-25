Погода в Новосибирске на 25 июня 2022 года: ливень в 30-градусную жару

Выходные солнышком опять не порадуют.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Погода в Новосибирске на 25 июня 2022 года: днем пройдет уже привычный дождь с грозой, несмотря на жару. О непогоде предупреждают новосибирские метеорологи.
— Ночью температура в городе составит +15…+17, днем — +29…+31 градус. Будет переменная облачность, ночь без осадков, днем же пройдет кратковременный дождь с грозой. Подует западный ветер с порывами 4-9, местами 14 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
В регионе ночью температура ночью понизится до +12…+17, а днем — до +32. Вместе с ливнем пойдет град, ночью и утром по области будут туманы.
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