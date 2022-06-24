В Новосибирске до 7 июля перекрыли улицу Космическую

В Новосибирске перекрыли улицу Космическую. Фото: Сергей АГЕЕВ

В Новосибирске с пятницы, 24 июня, перекрыли улицу Космическую от Новогодней до проспекта Маркса. Об этом сообщил подписчик паблика «АСТ-54» Сергей.

- Улицу перекроют с 24 июня по 7 июля в связи с ремонтом тепловых сетей, - уточнил сибиряк.

В подтверждение своих слов Сергей опубликовал фотографию объявления от Новосибирской теплосетевой компании.

В комментариях интернет-пользователи выразили свое недовольство этой новостью.

- Это издевательство! Ватутина перекрыта, Геодезическая перекрыта, теперь последняя улица перекрыта. Чтобы на Маркса с Новогодней попасть, надо час отстоять в пробке, - возмущается один из местных жителей.

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