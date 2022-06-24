В Новосибирске от коронавируса умер 76-летний мужчина

Еще 52 человека заразились коронавирусом в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

24 июня оперативный штаб сообщил, что за последние сутки от коронавируса скончался один человек. Это был мужчина 76 лет.

– Также за день заболели 52 человека, в том числе 18 детей, а выздоровели 58, – сообщают в оперштабе.

В отделениях реанимации сейчас находятся 55 человек. Не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ 7 пациентов

Всего в больницах региона с коронавирусом и подозрением на него лежат 542 пациента, из них 4 ребенка.

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