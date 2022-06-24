Новосибирец показал фото парада планет

Житель Новосибирска сфотографировал парад планет. Фото: Руслан РАХИМЧАНОВ

Житель Новосибирска Руслан Рахимчанов запечатлел астрономическое явление под названием парад планет. Об этом он рассказал корреспонденту КП-Новосибирск.

- Снимал рядом с дорогой, ведущей в Кольцово, в шести километрах от Академгородка. Использовал зеркальный фотоаппарат, пульт для дистанционной съемки и штатив, - сообщил Руслан.

По словам сибиряка, на съемку он потратил два часа.

- Какое-то время ушло на поиск оптимальной точки съемки, где лучше всего видно восточную и южную части неба. Потом установка и настройка камеры и сам процесс. Делал много кадров, так как из-за туч и облаков участвующие в параде планеты скрывались, - рассказал КП-Новосибирск Руслан. - Долго пришлось ждать Венеру, она появилась над горизонтом уже практически перед рассветом, солнце уже начинало окрашивать восточную часть неба в краски рассвета.

Ранее КП-Новосибирск писала, что парад планет можно будет увидеть 24 июня в районе четырех часов утра.

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