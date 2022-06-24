В Новосибирской области будут судить лихача, гонявшего на «Инфинити» без прав

Мужчина пытался скрыться. Фото: скриншот из видео

В Новосибирской области под суд отдадут мужчину, гонявшего на иномарке без прав. Напомним, что инцидент произошел в Ордынском районе. Сотрудники ДПС остановили мужчину на «Инфинити» проверить документы, а он дал по газам. 12 минут гаишники преследовали нарушителя.

- Мужчине предъявили обвинение по статье 264.1 УК РФ за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - рассказал КП-Новосибирск Кирилл Шишов, помощник прокурора Ордынского района Новосибирской области.

Гонщику грозит до двух лет лишения свободы.

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