В Новосибирской области будут судить лихача, гонявшего на «Инфинити» без прав

Мужчина пытался скрыться. Фото: скриншот из видео
В Новосибирской области под суд отдадут мужчину, гонявшего на иномарке без прав. Напомним, что инцидент произошел в Ордынском районе. Сотрудники ДПС остановили мужчину на «Инфинити» проверить документы, а он дал по газам. 12 минут гаишники преследовали нарушителя.
- Мужчине предъявили обвинение по статье 264.1 УК РФ за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - рассказал КП-Новосибирск Кирилл Шишов, помощник прокурора Ордынского района Новосибирской области.
Гонщику грозит до двух лет лишения свободы.
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