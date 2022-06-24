Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2022 10:11

В Новосибирске службы такси перестали принимать заявки от клиентов

Горожане жалуются, что не могут вызвать машину даже по телефону
Галина СИМОНОВА
Службы такси резко перестали работать.

Службы такси резко перестали работать.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 24 июня, в Новосибирске в службах такси случился сбой. Несколько сетей перестали принимать заказы через приложение, а некоторые - даже по телефону.

- Уже минут 40 не могу уехать на работу, не функционирует ни одно приложение. Пробовала звонить по телефону - там тоже сбои, - рассказали КП-Новосибирск читатели.

При этом, многие отмечают, что ещё утром сегодня такси работало без перебоев.

КП-Новосибирск разбирается в причинах произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер