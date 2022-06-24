В Новосибирске службы такси перестали принимать заявки от клиентов

Службы такси резко перестали работать. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 24 июня, в Новосибирске в службах такси случился сбой. Несколько сетей перестали принимать заказы через приложение, а некоторые - даже по телефону.

- Уже минут 40 не могу уехать на работу, не функционирует ни одно приложение. Пробовала звонить по телефону - там тоже сбои, - рассказали КП-Новосибирск читатели.

При этом, многие отмечают, что ещё утром сегодня такси работало без перебоев.

КП-Новосибирск разбирается в причинах произошедшего.

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