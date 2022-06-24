В Новосибирске Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в Обском море

В Обском море превышено содержание колиформных бактерий. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный Роспотребнадзор предупредил новосибирцев об опасности купания в Обском море. Оказалось, что в воде превышена предельная концентрация бактерий.

— На пляже «Звезда», а также на пляже парка культуры и отдыха «У моря Обского» значительно превышена предельно допустимая концентрация бактерий. Купание в такой воде может быть опасно для здоровья, поэтому, принимая решение окунуться, стоит серьезно задуматься, — рассказали в мэрии со ссылкой на Роспотребнадзор.

Ранее КП-Новосибирск писала, что при последнем заборе проб в Обском море обнаружили, что в воде в несколько десятков раз превышено содержание колиформных бактерий, которые обычно присутствуют в каловых массах, как животных, так и людей. В воду такие бактерии обычно попадают из-за насосных станций, которые принимают фекальные стоки, или вместе с содержимым выгребных ям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На пляжах Обского моря рекомендуют не купаться из-за качества воды

Оказалось, что вода не соответствует нормам СанПиНа (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер