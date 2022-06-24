В Новосибирской области вынесли приговор медработнице за подделывание справок

В Новосибирской области медработнице, которая подделывала справки, вынесли приговор Фото: Иван ВИСЛОВ

В пятницу, 24 июня, в Новосибирской области судили медработницу, которая подделывала справки о нетрудоспособности. Информация появилась на сайте Искитимского районного суда НСО.

- Женщина работала в государственном бюджетном учреждении здравоохранения. Выяснилось, что она вносила в листки нетрудоспособности не соответствующие действительности данные о третьих лицах. Якобы у них имелись какие-то заболевания, которых на самом деле не было, - рассказали в пресс-службе суда.

В публикации подчеркнули, что своими действиями медработница причинила вред интересам государства в области здравоохранения, а также искусственно завысила количество больных.

- Третьи лица получили незаконное освобождение от работы и право на денежную компенсацию за период отсутствия на рабочем месте, - добавили в Искитимском районном суде.

В качестве наказания сибирячке назначили восемь месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов из заработной платы.

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