В Новосибирске подростки оторвали камеру наблюдения на заброшенной стройке

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Восьмиэтажный долгострой в Первомайском районе Новосибирска охраняется Агентством Безопасности ГВАРДИЯ при помощи системы удаленного видеонаблюдения: видеокамеры с объекта передают изображение в дежурную часть в режиме 24/7.

23 июня в 12.07 помощник оперативного дежурного увидела, как на территории стройки появилась группа подростков из пяти человек. Заметив одну из камер видеонаблюдения, мальчишки умудрились забраться наверх и демонтировать ее, или, попросту говоря, оторвать.

К месту происшествия были немедленно направлены две группы быстрого реагирования - 79-й и 78-й экипажи ГБР ГВАРДИИ. Все пятеро подростков, проводивших свободное время на строительном объекте, были обнаружены и задержаны. На место происшествия были вызваны родители и сотрудники полиции, а мальчишки, не дожидаясь их прибытия, показали «гвардейцам» место, куда спрятали похищенную камеру видеонаблюдения. Она была изъята из схрона и возвращена владельцу, ввиду чего материальный ущерб не наступил.

Но главное, что удалось предотвратить бойцам ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, - это травматизма детей на заброшенном строительном объекте.