Заельцовский парк в Новосибирске возобновит работу 25 июня

Торжественное открытие парка пройдет в субботу, 25 июня. Фото: Мэрия Новосибирска

Заельцовский парк Новосибирска откроют ко Дню города. Торжественное мероприятие пройдет, в субботу, 25 июня.

— Открытие Заельцовского парка запланировано на субботу, 25 июня, — ранее сообщила вице-мэр Анна Терешкова на совещании, посвященном празднованию Дня города.

Напомним, что реконструкция парка началась в апреле 2021 года. После ее завершения посетителей парка ждет обновленная главная аллея, которую разделили на две зоны. Теперь будут разные дорожки для прогуливающихся и для катающихся людей. Для первых дорожки замостили брусчаткой, для вторых – заасфальтировали. Кроме того, отдельная тропа появится для любители скандинавской ходьбы, а также памп-трек. В парки появится детская площадка, амфитеатр и малая сцена. Кроме того, в Заельцовском парке обустроили экотропу, прогуливаясь по которой, люди смогут наблюдать за местными обитателями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мухоловки-пеструшки и большие синицы»: энтомолог показал, кто обитает в новосибирском Заельцовском парке

Специально для птиц там установили домики-дуплянки (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер