Новосибирцев позабавила мама с коляской, преодолевшая лужу по забору

В Новосибирске молодой маме пришлось переходить через лужу по забору. Фото: стоп-кадр

Жительница Новосибирска столкнулась с трудностями, когда прогуливалась у жилого комплекса «Марсель». После сильного дождя на дороге образовалась большая лужа, которую пришлось обходить по забору.

- Миссия невыполнима: пройти у ЖК «Марсель» с коляской после дождя, - написали в группе «АСТ-54».

На видео светловолосая девушка, держась одной рукой за забор, идет по нижней части конструкции до тротуара. Такой путь она выбрала, чтобы не намочить обувь. Другой рукой молодая мама везет детскую коляску.

В комментариях подписчики начали шутить по этому поводу.

- Это уже не «Марсель», а Венеция, - написал один из местных жителей.

Ранее КП-Новосибирск писала, что прошедшая 23 июня буря оставила после себя поваленные деревья и разбитые машины.

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