В Новосибирске 15-летний грабитель отобрал у девушки мобильник. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске 15-летний мальчик напал на 25-летнюю девушку на улице Станиславского. Он отобрал у сибирячки мобильник. Та сразу же позвонила в полицию

– По горячим следам подозреваемого поймали. Оказался им 15-летний мальчик, состоящий на учете в ПДН, – пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

На подростка завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Похищенный мобильник у него изъяли и вернули владелице.

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