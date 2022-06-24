Бывший солист «Ласкового мая» Вихарев не поедет на похороны Шатунова

Бывший солист «Ласкового мая» Иван Вихарев не появится на похоронах Шатунова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-вокалист «Ласкового мая» Иван Вихарев из Бердска объяснил, почему не собирается ехать на похороны Юрия Шатунова. Напомним, исполнитель хита «Белые розы» скоропостижно скончался в четверг, 23 июня.

- Во-первых, я не был лично знаком с Юрой. Я работал в «Ласковом мае» под руководством Андрея Разина уже после его ухода из группы, - сообщил КП-Новосибирск Иван. – Во-вторых, я не получил приглашение. Если получится, я, может быть, и поеду. Но пока этот вариант не рассматривается.

Иван Вихарев также выразил искренние соболезнования в связи с кончиной Шатунова.

- Мне очень жаль. Он был невероятно талантливым человеком. Ушел молодым – конечно, это печально, - отметил в разговоре с КП-Новосибирск артист.

По имеющейся информации, Юрия Шатунова похоронят 26 июня на Троекуровском кладбище.

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