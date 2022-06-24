В Новосибирске подростки помогли мужчине, потерявшему сознание на улице. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске у ДК Приморский» мужчина потерял сознание. Ему на помощь пришли неравнодушные подростки. Историю об этом изданию «Навигатор» рассказала главный врач стоматологической поликлиники № 8 Ольга Просекова.

19 июня Ольга Геннадьевна вместе с сестрой проходили мимо ДК, где заметили группу подростков лет 15-ти. Ребята обступили человека, который бездвижно лежал на земле. Мальчишки рассказали медику, что мужчина внезапно упал лицом в лужу. Ребята перевернули его и оттащили на газон. А ещё сразу же вызвали скорую помощь. По словам школьников, никто из взрослых не среагировал – все проходили мимо.

Ольга Просекова осмотрела мужчину. Пульс у человека прощупывался, спиртным от него не пахло.

– Так как ей срочно надо было посадить на маршрутку сестру, она попросила парней дождаться медиков и всё им рассказать. На полдороге к остановке женщины увидели подъезжающую «скорую». На обратном пути уже никого не застала: видимо, пострадавшего увезли в больницу, и мальчишки разошлись, – пишут журналисты.

Врача поступок ребят порадовал. Она уверена, что без помощи подростков мужчина, который упал в лужу, мог захлебнуться грязной жижей.

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