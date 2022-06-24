Ровных дорог и чистого воздуха пожелали новосибирцы на 129-летие города

Горожане пожелали Новосибирску ровных дорог и чистого воздуха. Фото: Мэрия Новосибирска.

Жители Новосибирска поздравили город с наступающим праздником. Корреспонденты КП-Новосибирск узнали, что горожане хотели бы пожелать своей малой родине.

– Лучших дорог и уборщиков на улицах, чтобы было чисто, чтобы город стремился развиваться, – пожелал один из жителей Новосибирска.

– Самое главное – это ровные дороги и чистый воздух, – попросила прохожая, поздравив с наступающим.

– Хочу пожелать, чтобы люди лучше относились к собакам. Чтобы стало больше площадок для выгула собак, – высказался прохожий, выгуливающий питомца.

Также Новосибирску пожелали развивать промышленность, а его жителям – чувствовать ответственность за свой город и участвовать в его благоустройстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber