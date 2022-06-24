В Новосибирске трое детей оказались заперты в квартирах. Фото: МАСС.

В Новосибирске за сутки трое маленьких детей оказались заперты в квартирах. Родители не моги попасть к ним из-за блокировки дверей. Поэтому вызывали спасателей.

– Первый вызов поступил утром 23 июня на улицу Шлюзовую в Советском районе. Там в квартире один остался 4-летний мальчик. Спасатели обеспечили доступ в помещение, ребёнка отдали маме. Похожий вызов сотрудники службы получили вечером 23 июня на улицу Комсомольскую в Кировском районе. Там взаперти оказались два ребёнка – восьми и двух лет. Спасатели также обеспечили доступ в квартиру, а ребятишек передали маме, – рассказали в службе спасения МАСС.

В обоих случаях дети были без присмотра около получаса. Помощь врачей никому из них не потребовалась.

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