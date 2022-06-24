Экс-кандидату в мэры Новосибирска Сергею Проничеву продлили домашний арест

Сергею Проничеву продлили домашний арест. Фото: стоп-кадры.

Бывшему кандидату в мэры Новосибирска Сергею Проничеву продлили домашний арест на три месяца. Об этом сообщили в управлении судебного департамента в Новосибирской области.

– Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 24.06.2022 Проничеву С.Д. продлен срок нахождения под домашним арестом до 27 сентября 2022 года, – рассказали в управлении.

Проничева обвиняют в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ за то, что он в сговоре с журналистом вымогал деньги у депутатов. Сообщники утверждали, что у них есть компромат, и изначально требовали с потерпевших 20 миллионов рублей. Первая часть сделки прошла под наблюдением ФСБ, и Проничева арестовали.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что экс-кандидата в мэры Новосибирска Сергея Проничева выпустили из СИЗО.

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