Мэр Новосибирска Локоть презентовал проект Дзержинской линии метро

В Новосибирске представили проект Дзержинской линии метро. Фото: Сибирский транспортный форум

Проект Дзержинской линии метро представили помощнику президента РФ Игорю Левитину. Это сделал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, говорится на официальном сайте города.

- Для завершения строительства Дзержинской линии метрополитена нам необходима поддержка федерального центра. Проект уже готов, - заявил градоначальник на IX Международном Сибирском транспортном форуме. – Достройка линии метро вместе с депо и рядом других работ обойдется в 26,7 миллиарда рублей.

В разговоре с Игорем Левитиным Анатолий Локоть отметил, что вопрос развития Дзержинской линии метрополитена встал после строительства станции «Спортивная».

- Специалисты и все необходимые технологии для строительства у нас имеются, - подчеркнул мэр Новосибирска.

Отмечается, что в сутки по вводимому участку Дзержинской линии будут проезжать около 62 тысяч человек. За год через данный участок пройдут практически 23 миллиона человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber