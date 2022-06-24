МТС включила LTE-скорости еще в 15 деревнях и посёлках Новосибирской области

Фото: компания «МТС».

Для увеличения скорости интернета МТС установила дополнительное оборудование в 15 населенных пунктах Колыванского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Краснозерского, Мошковского, Тогучинского и Черепановского районах. В результате более 9 000 тысяч жителей области получили доступ к высокоскоростному LTE - интернету МТС.

Качественное интернет-покрытие появилось Шибковском сельсовете, селе Бурмистрово и поселке Линево Искитимского района, Большом Оеше и Пихтовке Колыванского района, Ояше Болотнинского района, Октябрьском Мошковского района. Возможность пользоваться интернетом на комфортных скоростях также получили населенные пункты, расположенные вдали от районных центров. Пользоваться 4G интернетом от МТС могут жители сёл Лебедево, Репьево и Льниха в Тогучинском районе, Нижний Чулым в Здвинском районе, Зубково в Краснозёрском районе, Баклуши и Суздалка Доволенского района, Шурыгинов Черепановском районе.

Фото: компания «МТС».

– Мы обеспечили возможность пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/сек для жителей еще 15 деревень и сел, где зачастую мобильный модем или смартфон является единственным способом доступа в сеть. В отсутствие «проводного» интернета LTE серьезно облегчает жизнь сельчан, которые теперь могут на комфортной скорости пользоваться соцсетями и даже смотреть онлайн-фильмы, причем как дома, так и на участках, – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.