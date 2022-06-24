Под Новосибирском задержали компанию, отобравшую авто у 24-летнего парня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Маслянинском районе под Новосибирском на 24-летнего парня напала компания мужчин. Они захватили его и принудили отдать им машину. Подробности об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

– 20 июня 24-летний сибиряк ехал на своем авто «ВАЗ-2112» по полевой дороге со стороны рабочего посёлка Маслянино в сторону деревни Чудиново. В пути, когда мужчина остановился, к нему подъехал автомобиль «НИВА». Из машины вышли трое мужчин, один из них был знакомым потерпевшего. Мужчины предъявили парню, что он, проезжая мимо, облил их, и в качестве компенсации должен купить им в магазине алкоголь. Парень отказался, тогда приятели затолкали его силой в их машину и отвезли в дом одного из компании, – уточнили в полиции.

На месте злоумышленники заявили, что теперь владелец должен оформить на них «ВАЗ-2112». Сделать этого не удалось. Тогда агрессоры заставили парня написать долговую расписку. Машину потерпевшего вымогатели оставили у себя во дворе, а жертву отпустили. Тот на следующий день обратился в полицию.

Правоохранителям парень пояснил, что сам пытался вернуть машину, но по тому адресу ее не оказалось.

Полицейские установили и задержали подозреваемых в возрасте от 25 до 43 лет. Один из компании ранее был судим.

На них завели уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство».

Мужчинам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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