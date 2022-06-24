В Новосибирске построят еще один жилой комплекс на улице Королева

В Новосибирске построят еще один жилой комплекс на Королева. Фото: ЖК на Королева.
В Дзержинском районе Новосибирска, на улице Королева, построят новый жилой комплекс. Большой земельный участок получила компания «ЗАО СМС», которая является застройщиком еще одного комплекса рядом – «ЖК на Королева». Документ губернатора Новосибирской области о масштабном инвестиционном проекте (МИП) опубликовали на сайте правительства региона.
Участок, отданный под застройку, выделен желтым. Фото: Публичная кадастровая карта.
В обмен на землю компания должна помочь достроить дома на улице Есенина – этот участок тоже находится возле «ЖК на Королева» – и дома на улице Немировича-Данченко на левом берегу. Чтобы завершить недострои, понадобится более 170 миллионов рублей.
При этом одним из условий сделки является необходимость предоставить 2,5 % жилья в новых домах на Королева обманутым дольщикам.
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