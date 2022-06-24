В Новосибирске водители подрались на Гусинобродском шоссе. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 24 июня, в Новосибирске на Гусинобродском шоссе бой устроили 2 водителя. Конфликт на видео сняли очевидцы и опубликовали в соцсети.

– Увидела, как стоят две машины, «ГАЗель» и маршрутка. Видимо, столкновение. Неадекватный водитель из «ГАЗели» вышел и грозно направился к маршрутке. Подойдя, взял водителя за волосы и с силой ударил об окно. Потом я начала снимать, – поделилась подробностями автор опубликованного видео.

Конфликт, по словам женщины, произошёл из-за того, что маршрутка покатилась назад. Но её успели остановить. Якобы это и вывело из себя водителя «ГАЗели».

На кадрах видно, водители били друг друга по голове. Затем их разнял очевидец.

Комментаторы осудили поведение драчунов. Они уверены, что конфликты нужно решать словами, а не кулаками.

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