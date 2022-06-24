На Украине погиб сапер группы специального назначения из Новосибирской области

Сапер из Бердска погиб на Украине. Фото: Администрация Бердска.

Младший сержант Иван Дитрих из Бердска погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом официально сообщили в пресс-службе администрации города.

Иван родился в Куйбышеве, затем закончил училище в селе Кочки. После армии он переехал в Бердск, где служил в МВД. Вскоре он подписал контракт и стал служить в 24-ой отдельной бригаде специального назначения, участвовал в военной операции в Сирии.

На Украине Ивана ранили, но он рвался на передовую и продолжал защищать мирных жителей Донбасса. 33-летнего героя посмертно наградили Орденом Мужества.

Прощание пройдет с 11 часов 25 июня в Кафедральном соборе Преображения Господня в Бердске.

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